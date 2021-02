Mehrere Corona-Fälle

Über 400 Kontaktpersonen von Physio-Praxis in Quarantäne

18.02.2021, 11:17 Uhr | dpa, t-online

Corona-Schnelltests liegen auf einer FFP2-Maske (Symbolbild): Nach Corona-Infektionen in einer Physio-Praxis befinden sich 400 Menschen in Quarantäne. (Quelle: Sven Simon/imago images)

In Wedel bei Hamburg wurden Patienten und Mitarbeiter einer Physio-Praxis positiv auf das Coronavirus getestet. Mehrere Hundert Menschen befinden sich deshalb in Quarantäne.

Nach mehreren Corona-Fällen in einer Physiopraxis in Wedel (Schleswig-Holstein) sind mehr als 400 Menschen als Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Weg der Infektionen sei noch unklar, teilte der Kreis am Mittwochabend mit. Bislang seien fünf Mitarbeiter und sechs Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Praxis bleibe zunächst für zwei Wochen geschlossen.

"Wir haben insgesamt über 400 Patientinnen und Patienten, die davon betroffen sein können. Insofern wissen wir nicht genau, wer was wohin getragen hat", wird Kreissprecherin Silke Linne vom NDR zitiert.