Anwohner melden laute Musik

Polizei löst Feier von 200 Personen an der Alster auf

10.05.2021, 11:23 Uhr | t-online, EP

Die Alster in Winterhude (Symbolbild): Mit mehreren Einsatzkräften war die Polizei vor Ort. (Quelle: CHROMORANGE/imago images)

Das erste richtige Frühlingswochenende in diesem Jahr hat die Hamburger nach draußen gelockt. Viele Sonnenanbeter haben die Tage an der Alster genossen. Dabei haben sich nicht alle an die geltenden Corona-Regeln gehalten.

Am Winterhuder Kai in Hamburg hat die Polizei am Sonntag eine Party aufgelöst. Etwa 175 bis 200 Feiernde hatten sich dort versammelt, wie die Polizei gegenüber t-online sagte. Etwa ein Viertel der Gruppe waren Jugendliche und Heranwachsende.

Gegen 17 Uhr sollen Anwohner laute Musik gemeldet haben. Daraufhin haben sich Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie der Pferdestaffel und Schutzpolizisten zum Alsterufer begeben. Die Personen hielten sich nicht durchweg an die Corona-Regeln und seien daher angesprochen und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen worden, heißt es seitens der Polizei. Vor Ort haben die Beamten Platzverweise erteilt und außerdem Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Es wurden etwa 100 Gespräche mit Teilnehmenden der Versammlung geführt.

Nach Berichten eines Reporters sollen viele der Feiernden zunächst uneinsichtig gewesen sein, wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet. Nach Einschreiten der Beamten löste sich die Versammlung aber auf.