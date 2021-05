Für die Club- und Kulturszene

Corona-Promi-Sammelalbum bringt mehr als 150.000 Euro ein

10.05.2021, 12:37 Uhr | dpa

Alexander Böker (l) und Oliver Wurm halten Panini-Sammelalbum "#Team Hamburg" in der Hand: Der Erlös wird noch im Mai von einem Gremium an die Kulturszene in Hamburg verteilt. (Quelle: Christian Charisius/dpa)