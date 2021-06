Hamburg

Die 46. Hamburger Ballett-Tage eröffnen mit "Hamlet21"

13.06.2021, 01:50 Uhr | dpa

Am heutigen Sonntag eröffnen die 46. Hamburger Ballett-Tage mit der Neuinszenierung von John Neumeiers Choreografie "Hamlet" unter dem Titel "Hamlet21" mit dem Hamburg Ballett in der Staatsoper. John Neumeier hatte seine Auseinandersetzung mit dem Stoff nach William Shakespeare erstmals 1976 mit den fragmentarischen "Hamlet Connotations" begonnen, 1985 dann "Amleth" in Dänemark inszeniert und 1997 eine Fassung mit der Musik von Michael Tippett herausgebracht.

Die Neufassung konzentriert sich auf den Hauptkonflikt, die Verantwortung eines jungen Mannes für die Vergangenheit. Um die mythisch-historische Vorgeschichte näher zu beleuchten und den schöpferischen Kunstakt zu würdigen, integriert sie Elemente aus den "Gesta Danorum" des Saxo Grammaticus. Die Hauptrolle tanzt Alexandr Trusch, als Ophelia ist Anna Laudere zu sehen.

Wegen der Corona-Pandemie wurden die 46. Hamburger Ballett-Tage vom 13. bis 27. Juni neu konzipiert. Zur Aufführung kommen außerdem Vorstellungen von "Ghost Light", "Beethoven-Projekt II", "Tod in Venedig", "Beethoven-Projekt I" sowie die Filmvorführung "Ein Sommernachtstraum". Die abschließende Nijinsky-Gala XLVI findet am 27. Juni (14 und 19 Uhr) erstmals zweimal hintereinander statt.