Hamburg

Hamburger SV trainiert mit ausgedünntem Kader

24.06.2021, 14:13 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat das Vormittagstraining am Donnerstag nur mit einem ausgedünnten Kader bestritten. Wie mehrere Hamburger Medien berichteten, fehlte unter anderem Mittelfeldmann Sonny Kittel (Magen-Darm-Probleme). Auch auf Abwehrspieler Sebastian Schonlau (Wade) und Torhüter Daniel Heuer Fernandes (Corona-Impfung) musste HSV-Coach Tim Walter verzichten.

Die Feldspieler Bakéry Jatta, Toni Leistner, Jeremy Dudziak, Miro Muheim und David Kinsombi trainierten individuell. Der am Mittwoch vom englischen Zweitligisten Cardiff City verpflichtete Angreifer Robert Glatzel war am Vormittag lediglich Zuschauer, sollte aber zeitnah in den Trainingsbetrieb der Hanseaten einsteigen.