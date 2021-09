Hamburg

Mutmaßlicher Drogendealer in Hamburg-Hamm verhaftet

05.09.2021, 14:28 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Mann ist im Hamburger Stadtteil Hamm wegen mutmaßlichen Drogenhandels verhaftet worden. Er steht unter Verdacht mit rund 54 Kilogramm Marihuana und etwa 5 Kilogramm Kokain gehandelt zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kamen die Ermittler dem 25-Jährigen durch die Auswertung von elektronischer Kommunikation auf die Spur.

Am Freitagmittag trafen die Einsatzkräfte den Mann in der Nähe seiner Wohnung an und verhafteten ihn. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler einen gefälschten Impfausweis und verschreibungspflichtige Tabletten. Zudem wurde ein Notebook sichergestellt. Neben dem Haftbefehl und dem Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, hatte das Amtsgericht Hamburg außerdem einen Arrestbeschluss über rund 400.000 gegen den Tatverdächtigen erlassen. Zu diesem Zweck wurde unter anderem das Auto des Mannes gepfändet. Die Maßnahmen und die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es.