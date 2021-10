Hamburg

Hafencity: Kreuzfahrtschiff "Hamburg" fährt gegen Kaimauer

10.10.2021, 12:33 Uhr | dpa

Bei einem missglückten Wendemanöver ist ein mit 465 Menschen besetztes Kreuzfahrtschiff gegen eine Kaimauer in der Hamburger Hafencity geprallt. Vermutlich hatte der Kapitän der "Hamburg" am Samstagnachmittag den Wind und die Strömung unterschätzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch den Aufprall entstanden sowohl am Chicagokai als auch am Bug des Schiffes Sachschäden. Ein zunächst erteiltes Auslaufverbot wurde am frühen Morgen aber wieder aufgehoben und die "Hamburg" konnte ihre Fahrt fortsetzen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.