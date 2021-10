Hamburg

ETV Hamburg erreicht Pokal-Achtelfinale

24.10.2021, 10:09 Uhr | dpa

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Zweitliga-Frauen des Eimsbüttler TV Hamburg haben sich ein Pokal-Achtelfinalspiel gegen den deutschen Volleyball-Meister Dresdner SC erkämpft. Am Samstagabend setzten sich die Hanseatinnen im Duell mit dem Ligakonkurrenten SCU Emlichheim mit 3:0 (25:23, 25:21, 26:24) durch und erreichten damit die Runde der 16 besten Clubs. Die Partie gegen Dresden findet am 7. November (16.00 Uhr) in der Halle Hoheluft statt.