Hamburg

Platzverweise gegen Rostocker Fußball-Fans in Hamburg

24.10.2021, 14:33 Uhr | dpa

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntag das Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Tabellenführer FC St. Pauli und dem FC Hansa Rostock gesichert. Im Einsatz waren mehrere Hundertschaften aus Hamburg und anderen Bundesländern sowie der Bundespolizei.

Einige Rostocker Fans waren mit der Bahn und privaten Autos nach Hamburg gefahren, obwohl der Verein zuvor auf das Kartenkontingent von 2000 Tickets verzichtet hatte. Gegen sie verhängte die Polizei Platzverweise. "Wenn wir diese Fans das zweite Mal antreffen, dann werden sie in Gewahrsam genommen", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Mit der Bahn anreisende Hansa-Anhänger wurden unter Polizeibegleitung zurück nach Rostock gebracht. Bis auf kleinere Auseinandersetzungen sei bis Spielbeginn alles weitgehend ruhig geblieben, hieß es.

Ermittlungen hatte die Polizei schon am Samstag aufgenommen, weil Transparente mit der Aufschrift "Paulischweine!!!" und abgetrennte Schweineköpfe sowohl an der Autobahn 24 als auch an den Hamburger Landungsbrücken befestigt worden waren.