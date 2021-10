Schwerer Unfall auf A1

Tanklaster kippt um – Autobahn voll gesperrt

25.10.2021, 19:00 Uhr | t-online, mtt

Ein beladener Tanklastzug ist auf der A1 gegen eine Leitplanke gekracht und umgekippt. Das hatte erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr – und das bis in den Abend hinein.

Die A1 musste am Montagmorgen zwischen Bad Oldesloe und dem Kreuz Bargteheide voll gesperrt werden. Kurz nach 5 Uhr war ein Tanklaster verunglückt. Die A1 blieb stundenlang in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Am Abend meldete der ADAC einen Zeitverlust von etwa 24 Minuten auf dem Streckenabschnitt.

Der Transport war Richtung Hamburg unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) aus bisher ungeklärter Ursache zunächst in die Leitplanke fuhr und dann zur Seite kippte. Laut einem Reporter vor Ort ist der Tanklaster mit Ameisensäure beladen.

Hamburg/Bad Oldesloe: Kilometerlange Staus und Umleitungen

Die Autobahn wurde nach dem Unfall in beide Richtungen gesperrt, es kam zu Staus. Meldungen zufolge lief Gefahrgut aus. Der Fahrer des Lastzugs wurde verletzt und musste durch die Windschutzscheibe aus seinem Führerhaus gerettet werden, hieß es. Er habe aber offenbar nur leichte Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Leitstelle liegen auf den Fahrbahnen in beide Richtungen Trümmerteile, wie der "NDR" berichtet. Der Verkehr staue sich sowohl in Richtung Hamburg als auch in Richtung Lübeck kilometerlang. Autofahrer Richtung Hamburg werden über die U2 und die U12 umgeleitet, in Richtung Lübeck werde der Verkehr am Kreuz Bargteheide abgeleitet.