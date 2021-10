Vorfall in Hamburg

Mutmaßlicher Halloween-Scherz löst Großeinsatz aus

29.10.2021, 11:29 Uhr | dpa, pb

Durchsuchung von Büros in Hamburg: Am Donnerstagabend waren in Rothenburgsort schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz. (Quelle: Schröder/News5)

Schreck am Abend in Rothenburgsort: Dort suchte die Polizei nach einem angeblich bewaffneten Mann, der eine Halloween-Maske getragen haben soll. In der Nacht wurde die Suche eingestellt.

Ein vermeintlicher Halloween-Scherz hat in Hamburg-Rothenburgsort einen Großeinsatz ausgelöst. Passanten hatten der Polizei berichtet, dass ein bewaffneter Mann mit einer Maske wie aus dem Horrorfilm "Scream" in einem Bürokomplex unterwegs gewesen sei.

Ein Sprecher des Lagediensts erklärte, dass die Schilderungen der Zeugen glaubhaft gewesen seien. Daraufhin durchsuchten schwer bewaffnete Beamte mit Spürhunden den Bürokomplex stundenlang.



Großeinsatz in Hamburg: Die Durchsuchungen in einem Bürokomplex dauerten bis in die Nacht. (Quelle: Schröder/News5)



Gefunden wurde der Maskenmann aber nicht. Erst gegen Mitternacht sei Entwarnung gegeben worden. Die Ermittlungen dauerten an.



Am Sonntag (31. Oktober) wird auch in Deutschland das Fest Halloween gefeiert, bei dem sich die Feiernden mit gruseligen Kostümen gegenseitig erschrecken. Schon im Vorfeld des Sonntags, an dem Christen auch Allerheiligen feiern, finden zahlreiche Partys statt.