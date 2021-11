Hamburg

Pauli: Wintertrainingslager Anfang Januar 2022 in Benidorm

03.11.2021, 17:06 Uhr | dpa

Der FC St. Pauli wird sein Wintertrainingslager in dieser Spielzeit in Spanien aufschlagen. Wie der Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch bekannt gab, werden Chefcoach Timo Schultz und sein Trainerstab die Kiezkicker in der Liga-Winterpause vom 2. bis 9. Januar 2022 in Benidorm auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Geplant sei während des Spanien-Aufenthalts auch ein Testspiel, die Details dazu müssten aber noch festgelegt werden.

Nach der am 19. Dezember beginnenden Weihnachtspause beginnt die zweite Hälfte des laufenden Spieljahres für den FC St. Pauli mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue. Dies Match ist noch nicht genau terminiert, es findet am Wochenende vom 14. bis 16. Januar im Hamburger Millerntor-Stadion statt.