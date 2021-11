Hamburg

Bezirksversammlungspräsidentin Meryem Celikkol gestorben

18.11.2021, 16:42 Uhr | dpa

Die SPD-Politikerin und Präsidentin der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, Meryem Celikkol, ist am Donnerstag überraschend im Alter von nur 52 Jahren gestorben. "Sie hinterlässt eine große Lücke in der Politik ihres Bezirks Hamburg-Mitte und in der Hamburger Politik insgesamt. Herzliches Beileid ihren Angehörigen und ihrer Familie", schrieb Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in Facebook. Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) twitterte: "Viel zu früh & plötzlich hat Dich der Tod aus dem Leben gerissen, liebe Meryem Celikkol! Das ist so traurig, der Schock sitzt tief."