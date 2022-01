Attacke im Streit

34-Jähriger greift Vater mit Messer an – Festnahme

08.01.2022, 12:25 Uhr | dpa

In Hamburg ist ein 64-jähriger Mann mit einem Messer attackiert worden. Sein Sohn soll bei einem Streit zugestochen haben. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Bei einem Streit soll ein 34 Jahre alter Mann seinen Vater in Hamburg in Neugraben-Fischbek mit einem Messer attackiert haben. Der 64-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung am Samstagmorgen schwere Stich- und Schnittverletzungen, wie die Polizei mitteilte.



Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Lebensbedrohlich sind die Verletzungen aber wahrscheinlich nicht", sagte der Polizeisprecher. Der Sohn wurde festgenommen. Warum die Männer in Streit gerieten, war zunächst unklar. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" über den Vorfall berichtet.