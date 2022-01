Trotz hoher Inzidenz

Tausende demonstrieren gegen Corona-Politik

08.01.2022, 17:21 Uhr | dpa, fas, KS

In Deutschland sind Tausende Gegner der Corona-Politik auf die Straßen gegangen. In Hamburg sammelten sich trotz des hohen Infektionsgeschehen 16.000 Menschen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Tausende Impfgegner und Corona-Zweifler haben am Samstag in Hamburg gegen die Corona-Politik protestiert. Nach Polizeiangaben zogen etwa 16.000 Menschen am Nachmittag unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern" durch die Innenstadt.



Ein Schild mit der Aufschrift "Nein zum Impfzwang": Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Einschränkungen waren in der Innenstadt unterwegs. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)



Zu größeren Zwischenfällen kam es laut Polizei zunächst nicht. Obwohl der Veranstalter die Teilnehmer über Lautsprecher aufforderte, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten, waren in der Menge viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs.

Proteste in Hamburg: Davidstern führt zur Ermittlungsverfahren

Die Polizei hatte strenge Kontrollen angekündigt. Ein Demoteilnehmer habe einen Davidstern mit der Aufschrift "ungeimpft" an der Kleidung getragen, twitterte die Polizei. Gegen die Person sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden. Wegen der Demonstration kam es in der Innenstadt aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.

In Hamburg lag die Inzidenz laut Angaben der Stadt am Freitag bei 556,5. Damit gehört die Hansestadt zu den derzeit am meisten von Corona betroffenen Gebieten in Deutschland.

Auto- und Fahrradkorso in Berlin

Auch in anderen Städten Deutschlands waren Impfgegner unterwegs. In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung sei friedlich, sagte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag. Die Polizei zählte mehr als 70 Autos, 100 Räder und insgesamt etwa 200 Teilnehmer.

Größere Demonstrationen gab es auch in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Freiburg (Baden-Württemberg) und Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern).