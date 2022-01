"Mal die Augen aufmachen"

Tim Walter ätzt gegen Zugangsbeschränkungen im Stadion

25.01.2022, 12:06 Uhr | dpa

Trainer Tim Walter gestikuliert am Spielfeldrand (Archivbild): Er wies auf die Situation in Stadien in England und Amerika hin. (Quelle: MIS/imago images)

Mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen: Darauf hoffen nicht nur die Hamburger Fußballvereine St. Pauli und der HSV. Trainer Tim Walter findet drastische Worte für die Beschränkungsmaßnahmen.

Trainer Tim Walter vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV plädiert für mehr Zuschauer in den deutschen Fußballstadien. "Ich bin kein Virologe, wir halten uns an alles. Trotzdem könnte man mal die Augen aufmachen", sagte Walter in einem Gespräch mit mehreren Hamburger Medien.

Der Trainer rät: "Gucken wir mal über den Tellerrand hinaus, schauen wir mal nach England oder Amerika. In der NFL sind 100.000 Zuschauer."

In Hamburg sind derzeit maximal 2.000 Zuschauer für die Spiele der Profivereine HSV und FC St. Pauli unter Corona-Bedingungen erlaubt. Die Kiezkicker spielen am Samstag zu Hause gegen den SC Paderborn. Der HSV hat sein nächstes Heimspiel am 12. Februar gegen den 1. FC Heidenheim.