Solidarität: Elbphilharmonie leuchtet blau und gelb

25.02.2022, 17:28 Uhr | dpa

Aus Solidarität mit der Ukraine taucht Hamburg am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit die Elbphilharmonie in blau-gelbes Licht. Ebenfalls in den Nationalfarben des von Russland überfallenen Landes leuchte der Bahnsteig der U-Bahn-Station "HafenCity Universität", teilten Senat und Bürgerschaft mit. Bis Sonntag werde zudem die ukrainische Flagge über dem Eingang des Rathauses gehisst.

Die Elbphilharmonie werde auch in den kommenden Nächten die besondere Beleuchtung anschalten. "Damit sendet Hamburgs weltweit bekanntes Wahrzeichen eine klare Botschaft gegen Krieg und Gewalt", hieß es. Hamburg reihe sich damit ein die in Solidaritätsbekundungen vieler weiterer Städte in Deutschland und Europa. So wurden unter anderem schon das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris und das Kolosseum in Rom in den Landesfarben der Ukraine erleuchtet.