Verkehr beeinträchtigt

Über 200 Lkw bei Demo gegen steigende Spritpreise

19.03.2022, 13:31 Uhr | t-online

In Hamburg waren die Straßen besetzt: Zahlreiche Lastwagen waren unterwegs, um gegen die hohen Spritpreise zu protestieren. Banner und Plakate zierten die Frontseiten der Fahrzeuge.

Am Samstag haben mehrere Lastwagen in Hamburg gegen die steigenden Spritpreise demonstriert. Nach Angaben der Polizei sind rund 250 Wagen beteiligt, ein Trucker berichtete von etwa 350 beteiligten Fahrzeugen.



An den meisten Lastwagen sind Transparente angebracht. Auf diesen steht etwa "Systemrelevante Trucker brauchen faire Dieselpreise" oder "Dieselabzocke: Ohne uns liegt dieses Land am Boden". Der Korso zog am Vormittag von Hamburg-Allermöhe aus in Richtung Innenstadt.



In Hamburg werden Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet. (Quelle: Fabian Bimmer/Reuters)

Von der Bergedorfer Straße und Eiffestraße ging es über die Williy-Brandt-Allee bis hin zur Reeperbahn und über den St. Pauli Fischmarkt, wie ein Reporter vor Ort berichtet. Weiter ging es dann über die St. Pauli Landungsbrücken und Baumwall zurück bis zum Deichtorplatz und dann wieder auf die Bergedorfer Straße bis zum Ausgangspunkt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers müsse mit Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gerechnet werden.