Wagen völlig zerstört

Mercedes kollidiert mit Ampelmast – Fahrer verletzt

20.04.2022, 12:02 Uhr | t-online, mkr

Auf einer Bundesstraße in Hamburg ist ein Wagen mit einem Ampelmast kollidiert. Der Fahrer wurde verletzt. Die mehrspurige Straße musste gesperrt werden.

Am späten Dienstagabend ist ein Mercedes-Fahrer in Hamburg bei einem Unfall verletzt worden. Die Beamten seien um 22.40 Uhr zur Stresemannstraße alarmiert worden, sagte eine Polizeisprecherin t-online am Mittwochmorgen.



Der Mercedes E300, der im Stadtteil Altona stadteinwärts unterwegs war, sei von dem linken Fahrstreifen abgekommen und frontal gegen eine Ampel auf der anderen Straßenseite geknallt. Schuld sei laut Polizei vermutlich eine Unachtsamkeit des 38-jährigen Fahrers.

Hamburg: Mehrspurige Bundesstraße gesperrt

Der Fahrer sei leicht verletzt worden und habe einige Hämatome und offene Wunden gehabt. Er sei in einem Rettungswagen ambulant behandelt worden, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Die mehrspurige Bundesstraße musste stadtauswärts gesperrt werden, so die Polizei. Weil der Mercedes Flüssigkeiten verloren habe, wurde Bindemittel eingesetzt.



Der Ampelmast wurde durch den Aufprall zudem so stark beschädigt, dass er umknickte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an der Ampel ist, ist noch unklar.