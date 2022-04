Brutale Attacke

Sohn schlägt auf Mutter und will sie töten

Ein Polizeiwagen biegt in Hamburg mit Blaulicht in eine Straße ab (Symbolbild): Erst als der Mann kurz von seiner Attacke abließ, konnte seine Mutter flüchten. (Quelle: Hanno Bode/imago images)

Ein Mann hat offenbar versucht, seine Mutter zu töten. Während er auf sie einschlug, soll er ihr mit dem Tod gedroht haben. Die Frau konnte fliehen, ihr Sohn sitzt in U-Haft. Die Hintergründe sind völlig unklar.

In der gemeinsamen Wohnung mit seiner Mutter ist ein 32-Jähriger offenbar ausgerastet: Er soll versucht haben, die 65-Jährige umzubringen. Wie die Polizei Hamburg am Montag mitteilt, soll der Sohn am Sonntagabend aus unbekannten Gründen begonnen haben, in der Wohnung im Stadtteil Hamm auf seine Mutter einzuschlagen.

Unter Todesdrohungen habe er weiter "erheblich körperlich auf sie eingewirkt", bis sie in einem kurzen Moment des Ablassens aus der Wohnung fliehen konnte, so die Polizei. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den ebenfalls flüchtigen Sohn in der Nähe der Wohnung vorläufig festnehmen.

Seine 65 Jahre alte Mutter ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Ihr Zustand sei stabil, sie befinde sich außer Lebensgefahr. Ihr Sohn in Untersuchungshaft müsse sich noch am Montag vor einem Haftrichter verantworten, wie die Polizei mitteilt. Eine Mordkommission ermittle nun den Fall – insbesondere zu den bislang unklaren Hintergründen der Tat.