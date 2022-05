Spekulationen über Drohnen-Desaster an der Elphi

Laut einem anderen sei dieses Szenario denkbar: "Es waren die eigenen Drohnen, die nur die Verbindung verloren haben oder ausgegangen sind. Diese wurden dann von den anderen Drohnen in der Formation als fremde Drohnen erkannt."

Elbphilharmonie erstattet Anzeige gegen St├Ârer

Zeugen sowie auch die Veranstalter selbst sollen jedoch beobachtet haben, wie eine Hochgeschwindigkeitsdrohne ohne Positionslichter mehrfach in den Schwarm flog. Au├čerdem habe die Besatzung eines Sicherheitsbootes eine Drohne aus dem Wasser geborgen und der Polizei ├╝bergeben, berichtet das Abendblatt. Ob sie in den Schwarm gesteuert wurde und deshalb abst├╝rzte, ist unklar.

St├Ârungen des Luftverkehrs in dieser Intensit├Ąt und Aggressivit├Ąt sind laut Auskunft der Luftsicherheitsbeh├Ârden in Deutschland bisher nicht vorgekommen. Das teilten die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung mit. Das Landeskriminalamt habe nun die Ermittlungen ├╝bernommen.