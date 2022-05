Hamburg verkürzt Isolationszeit bei Corona auf fünf Tage

Hamburg verk├╝rzt die Isolationszeit bei einer Corona-Infektion von zehn auf f├╝nf Tage. Allerdings werde empfohlen, die Absonderung bis zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses freiwillig fortzusetzen, teilte die Sozialbeh├Ârde am Mittwoch mit. Die neuen Regeln gelten ab Donnerstag. Dann entfalle auch die Quarant├Ąnepflicht von Kontaktpersonen, die sich jedoch regelm├Ą├čig testen lassen sollten. Hamburg folgt damit den ge├Ąnderten Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu Isolierung und Quarant├Ąne bei SARS-CoV-2.

Weiterhin gilt: Wessen Selbsttest positiv ausf├Ąllt, muss sich den Angaben zufolge umgehend isolieren und einen Antigen-Schnelltest in einer anerkannten Teststelle oder einen PCR-Test machen. Falle dieser positiv aus, sei eine f├╝nft├Ągige Isolierung zu Hause Pflicht. Einer gesonderten Anordnung durch das Gesundheitsamt bed├╝rfe es nicht.

Besch├Ąftigte etwa von Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten m├╝ssen sich bei einem positiven Test ebenfalls f├╝nf Tage absondern. Danach d├╝rfen sie nur dann an den Arbeitsplatz zur├╝ckkehren, wenn sie einen negativen PCR- beziehungsweise Schnelltest eines offiziellen Leistungserbringers vorlegen k├Ânnen. Ebenso d├╝rfen seit mindestens 48 Stunden keine Symptome einer Coronavirus-Infektion aufgetreten sein.

In den Einrichtungen besch├Ąftigte Kontaktpersonen von Infizierten m├╝ssen sich den Angaben zufolge f├╝nf Tage lang t├Ąglich vor Dienstbeginn testen lassen. Die bisher geltende FFP2-Maskenpflicht in den Einrichtungen werde durch die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske ge├Ąndert. Das gelte aber nur f├╝r Bereiche, die nicht direkt mit Patienten beziehungsweise Bewohnern in Kontakt kommen.