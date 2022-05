Bilanz für 2021: Mehr als 19 Tonnen Kokain abgefangen

Beamte des Zollfahndungsamtes Hamburg haben im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Kokain sichergestellt. In den deutschen Containerh├Ąfen an Nord- und Ostsee seien 19,111 Tonnen abgefangen worden, erkl├Ąrte der Leiter des Zollfahndungsamts, Ren├ę Matschke, am Freitag. Das seien genau 11,023 Tonnen Kokain mehr als im Jahr 2020.