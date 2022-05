HSV und St. Pauli wollen Aufstiegschance wahren

Für die Hamburger Stadtrivalen in der 2. Fußball-Bundesliga gilt am heutigen Samstag eine Losung: getrennt spielen, gleichzeitig siegen. Ohne Erfolge sowohl des Hamburger SV gegen Hannover 96 (13.30 Uhr/Sky) als auch des punktgleichen FC St. Pauli beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) zerschlagen sich die Hoffnungen für die beiden Clubs auf den Aufstieg und, dass die Hansestadt in der kommenden Saison wieder Erstliga-Standort wird.