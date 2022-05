Aktualisiert am 11.05.2022 - 10:55 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Im gesamten Norden steigt die Anzahl der Notrufe im Zusammenhang mit Chlordioxid. In der Querdenker-Szene gilt das Desinfektionsmittel als Heilmittel f├╝r Corona, ist aber eine hochgradig toxische Substanz.

Die Zahl der Notrufe wegen Vergiftungen mit dem vermeintlichen Corona-Heilmittel Chlordioxid hat seit Pandemie-Beginn stark zugenommen. Gab es im Jahr 2019 sieben Notrufe, seien es im vergangenen Jahr 50 gewesen, berichtete der NDR am Mittwoch unter Berufung auf das Giftinformationszentrums Nord in G├Âttingen .

Allein in diesem Jahr seien bereits 24 Notrufe im Zusammenhang mit Chlordioxid eingegangen. Das Giftinformationszentrum Nord erfasst Notrufe f├╝r Niedersachsen, Bremen , Hamburg und Schleswig-Holstein.

Zahl der Notrufe wegen Chlordioxid steigt im Norden exponentiell

Das als Desinfektionsmittel genutzte Chlordioxid gelte in der "Querdenker-Szene als vermeintliches Heilmittel gegen Krankheiten wie Krebs, Autismus oder Corona, hie├č es in dem Bericht. In der Szene kursieren seit Beginn der Pandemie die absurdesten Mythen, t-online kl├Ąrte die wichtigsten hier auf.