Corona-Inzidenz in Hamburg liegt bei 457,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg am Donnerstagmorgen mit 457,1 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die das RKI auf seinem Dashboard veröffentlichte (3.10 Uhr). Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 443,0 gelegen, vor einer Woche bei 505,0. Bundesweit lag die Inzidenz am Donnerstag laut RKI bei 502,4.