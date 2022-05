Nächtliche Vollsperrung und weitere Bauarbeiten auf A7

Nach einer n├Ąchtlichen Vollsperrung der Autobahn 7 zwischen Hamburg-Volkspark und dem Dreieck Nordwest (ab Sonntag 21.00 Uhr) soll die Autobahn am Montagmorgen (5.00 Uhr) wieder f├╝r den Verkehr freigegeben werden. Den Autofahrerinnen und Autofahrern sollen dann je zwei Spuren in Richtung Norden (Flensburg/Kiel) und S├╝den (Hannover) zur Verf├╝gung stehen, wie die Autobahn Nord GmbH mitteilte. Normalerweise ist die A7 in dem Bereich sechsspurig. Darum ist mit Staus zu rechnen. Zurzeit wird die Autobahn auf acht Spuren ausgebaut.