Zweitägige Digitalmesse OMR in Hamburg startet

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gibt es in Hamburg wieder eine Fachmesse rund um digitales Business und Marketing. Das Digitalfestival OMR startet am Dienstag (9.30 Uhr) mit den ersten Vorträgen und Masterclasses. Auf zehn Bühnen sprechen unter anderem die Entscheider von namhaften Firmen, Start-ups und eher unbekannten, aber umso erfolgreicheren Unternehmen über ihre digitalen Erfahrungen. Das Digitalfestival mit mehr als 700 Sprechern und mehr als 500 Ausstellern wird zudem kombiniert mit viel Unterhaltung und bringt einen gewissen Promi-Faktor auf die Bühne.

So spricht beispielsweise Schauspieler Ashton Kutcher ("Butterfly Effekt", "Sowas wie Liebe") am Mittwochnachmittag (15.10 Uhr) unter anderem über seine Arbeit als Unternehmer und sein Engagement jenseits der Schauspielerei. Star-Regisseur Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Kill Bill") will am Mittwochabend (17.45 Uhr) auf der Bühne über Storytelling und die neue Streamingwelt reden. Zudem werden auf den Bühnen sowohl tagsüber als auch am Abend unter anderem Zoe Wees, Kraftklub, Marteria, Rapper Rin, Oli.P und Älice singen.