Die Wiesen der Bauern in der Umgebung von Hamburg sind hoch: für kleine Rehkitze ein vermeintlich guter Ort, um sich zu verstecken. Doch so werden sie leider häufig zu Opfern von Mäh- und Landmaschinen. Die scharfen Klingen bedeuten für die Tiere den sicheren Tod.

Vielerorts haben sich Tierretter zusammengefunden, um die Vierbeiner zu schützen. So auch im Landkreis Stade . Die Mitglieder vom Verein der Tierhilfe und der Wildtierrettung Breitenwisch-Himmelpforten sind frühmorgens mit ihren Drohnen rund um das Dorf Himmelpforten im Einsatz, um Tiere in den Feldern aufzuspüren.

Helfer überwachen Drohnenflug per Bildschirm

Alleine am Dienstag haben die freiwilligen Helfer in zwei Teams, jeweils mit einer Drohne und Wärmebildkamera ausgestattet, etwa 70 Hektar Land abgesucht. Sechs Kitze konnten sie ausfindig machen und vor Mähunfällen beschützen. Um drei habe sein Wecker geklingelt, seit 5:30 Uhr waren sie dann auf dem Feld im Einsatz, erzählt Stefan Oppel von der Wildtierrettung Breitenwisch-Himmelpforten. "Wenn man dann in die Knopfaugen der Rehkitze schaut, ist das eine Entschädigung für alles", fügt der Tierretter hinzu. "In der Rehkitzsaison muss man beim Schlaf Ausnahmen machen", pflichtet seine Teamkollegin Susanne Luedtke bei.