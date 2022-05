Tschentscher: "Wir kommen in ganz schweres Fahrwasser"

Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat Hamburgs B├╝rgermeister Peter Tschentscher vor den wirtschaftlichen Auswirkungen auch auf den Wohnungsbau gewarnt. "Wir haben eine massive St├Ârungen der Lieferketten, die sich auf den Baubereich auswirken", sagte er am Freitagabend beim Landesparteitag seiner SPD im B├╝rgerhaus Wilhelmsburg. "Das Bauen wird immer schwieriger und wir kommen in ganz schweres Fahrwasser", warnte er.