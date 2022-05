Siebenjährige beim Spielen von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Kind ist in Hamburg von einem fahrenden Auto getroffen und schwer verletzt worden. Es hatte einen Ball fangen wollen, der auf die Stra├če gerollt war. Die Fahrerin hat einen Schock erlitten.

Beim Spielen mit Freunden ist eine Siebenj├Ąhrige in Hamburg-Stellingen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das M├Ądchen sei am Sonntagabend einem Ball auf die Fahrbahn der Hagenbeckstra├če hinterhergelaufen, teilte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen mit.