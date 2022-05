Hamburgs rot-gr├╝ner Senat will den Tourismus und die Kultur letztmalig aus Corona-Mitteln mit noch einmal acht Millionen Euro f├Ârdern. Das Geld flie├če je zur H├Ąlfte in den Kultur- und in den Tourismusbereich, sagte Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) am Dienstag nach einer Senatssitzung.