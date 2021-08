Hannover

Ferienende: Mehrere Staus im Norden am Wochenende erwartet

26.08.2021, 05:35 Uhr | dpa

Zum Ferienende in Niedersachsen und Bremen müssen sich Reisende auf den Straßen am Wochenende auf lange Staus und Wartezeiten einstellen. Grund sind Fahrbahnverengungen und Bauarbeiten.

Auf den wichtigsten Verkehrsrouten rechnet der ADAC im Norden unter anderem für die Ballungsräume Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Auf der A 7 zwischen Hannover und Kassel könnte es in beiden Richtungen an mehreren Stellen Verzögerungen geben. Auf der A 1 zwischen Bremen und Osnabrück kann es sich in beiden Richtungen zwischen mehreren Anschlussstellen stauen.

Reisende müssen auch auf der A 7 zwischen Hannover und Hamburg an den Anschlussstellen zwischen Soltau-Ost und Bispingen Geduld mitbringen. Zudem könnte es sich auf der A 30 zwischen Bad Oeynhausen und Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Gesmold und Kreuz Osnabrück-Süd in beide Richtungen stauen.

Der ADAC empfiehlt, außerhalb der verkehrsreichsten Tageszeiten zu fahren, also ganz früh oder spät abends. Wer flexibel ist, sollte dienstags oder mittwochs reisen. An den Wochenenden in den Sommerferien gäbe es nämlich den meisten Stau. Zudem sei es wichtig, frühzeitig eine Rettungsgasse zu bilden. Schon wenn der Stau entstehe, also bereits bei stockendem Verkehr, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden.