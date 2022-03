Hannover

Arbeitsmärkte in Bremen und Niedersachsen erholen sich

02.03.2022, 10:11 Uhr | dpa

Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen und Bremen hat sich im Februar weiter von den Folgen der Coronakrise erholt. In Niedersachsen sank die Arbeitslosenquote erneut und lag im Februar bei 5,2 Prozent, wie die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Das waren 0,9 Prozent weniger als im Januar. Auch in Bremen sank die Arbeitslosenquote leicht von 10,3 Prozent im Januar auf 10,2 Prozent im Februar.

In absoluten Zahlen waren in Niedersachsen im vergangenen Monat 229 244 Menschen arbeitslos gemeldet, im Bundesland Bremen waren es 37 467 Menschen, darunter 17 624 Langzeitarbeitslose.

Im Vergleich mit dem Vorjahr lag die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen 14,8 Prozent unter dem Niveau von Februar 2021. Auch in Bremen sank die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,9 Prozent.

In Niedersachsen gebe es inzwischen mehr als 3,1 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, das seien so viele wie nie zuvor, sagte der Chef der Regionaldirektion, Johannes Pfeiffer. In Bremen zeige sich die wirtschaftliche Erholung im Anstieg der gemeldeten offenen Arbeitsstellen. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Bremen übertrifft bereits sogar das Vorkrisen-Niveau", sagte Pfeiffer. Als Wermutstropfen bezeichnete Pfeiffer die während der Krise deutlich gestiegene Langzeitarbeitslosigkeit im kleinsten deutschen Bundesland.