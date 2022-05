IG Metall fordert mehr europäische Zusammenarbeit

Die Gewerkschaft IG Metall hat zum Europatag (9. Mai) zu mehr europĂ€ischer Zusammenarbeit aufgerufen. Die Idee Europas sei durch den Angriffskrieg von Kremlchef Wladimir Putin nicht verblasst, sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, am Sonntag. "Im Gegenteil: Auch wenn die russische Invasion in der Ukraine auch ein Anschlag auf alle europĂ€ischen Werte ist, so haben die Mitgliedsstaaten eine geschlossene und entschiedene Antwort gefunden." Nationales Handeln, autokratische AlleingĂ€nge und militĂ€rischer Chauvinismus fĂŒhrten in eine Sackgasse.