Gewinn von Continental geht deutlich zurück

Vor allem in der Autozulieferung lief es zuletzt schlecht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- oder Verk├Ąufe von Unternehmensteilen sowie ohne Wechselkurseffekte - w├Ąre der Erl├Âs in der Sparte gefallen, im Tagesgesch├Ąft fielen zudem roten Zahlen an. Immerhin holte Conti hier Bestellungen im Wert von ├╝ber 5,8 Milliarden Euro herein, rund die H├Ąlfte mehr als ein Jahr zuvor.