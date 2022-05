IG Metall: "Lebensstandard fängt an zu bröckeln"

Die schwierige Balance zwischen Inflationsausgleich für die Beschäftigten und Kostendruck in den Unternehmen wird auch die Metall-Tarifrunde im Herbst entscheidend prägen. Vor einer Sitzung der Gewerkschaftskommissionen für die Gebiete Niedersachsen, Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim und Sachsen-Anhalt betonte IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger am Dienstag, dass es eine "klare Forderung" in Richtung deutlich höherer Löhne geben müsse. Die enormen Preissteigerungen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine brächten Risiken für die Arbeitgeber und Volkswirtschaft. Aber auch die Beschäftigten müssten dringend finanziell bessergestellt werden.