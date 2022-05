Digitalindustrie: "Da kommt noch etwas auf uns zu"

Die deutsche Elektro- und Digitalbranche hofft bei der Hannover Messe auf einen Stimmungsschub inmitten der eher trĂŒben Gemengelage aus Kriegsfolgen, Lieferkettenstress und Handelsproblemen. "Mit Blick auf Corona können wir in Europa hoffentlich den nĂ€chsten Herbst durchstehen, ohne wieder Lockdowns verhĂ€ngen zu mĂŒssen", sagte der PrĂ€sident des Branchenverbands ZVEI, Gunther Kegel, der Deutschen Presse-Agentur. "Anders in China: Dort zeichnet sich gerade ab, dass die Null-Covid-Strategie scheitert. Der mehrwöchige Stillstand in Shanghai wird einen Schock durch die Lieferketten der Welt jagen, dessen Folgen wir erst in sechs bis acht Wochen sehen werden." Kegel warnte: "Da kommt noch etwas auf uns zu."

"Wenn man die Lieferung nicht zum Kunden bekommt, kann man auch keine Rechnung stellen", meinte Kegel zum stockenden China-Handel aus Sicht der Exporteure. "Fehlende ZahlungseingĂ€nge werden sich fĂŒr viele MittelstĂ€ndler noch ĂŒbel bemerkbar machen." Ob wegen höherer Kosten am Ende auch Verbraucher mehr zahlen mĂŒssen, sei nicht genau abzusehen. "Die Elektro- und Digitalindustrie ist insgesamt nicht so energieintensiv wie manche anderen Branchen. Die Energiekosten in den Produktkalkulationen sind oft also gar nicht so hoch - auch wenn es Ausnahmen gibt." Allgemeine Preiseffekte hĂ€tten derzeit vor allem einen anderen Ursprung: die "mangelnde Versorgung mit Halbleitern, die Unternehmen nachbestellen mĂŒssen, wo diese noch erhĂ€ltlich sind".