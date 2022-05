Hannover Microsoft Deutschland: Metaverse wird Industrie erobern Von dpa 30.05.2022 - 10:09 Uhr Lesedauer: 2 Min. Marianne Janik, Vorsitzende von Microsoft Deutschland. (Quelle: Marijan Murat/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Das digitale Parallel-Universum Metaverse wird k├╝nftig auch in der Industrie eine ma├čgebliche Rolle spielen. Darauf hat die Deutschland-Chefin von Microsoft, Marianne Janik, am Montag zur Hannover Messe hingewiesen. Die Pandemie habe nicht nur dem Homeoffice und anderen Varianten des neu organisierten Arbeitens endg├╝ltig zum Durchbruch verholfen, sagte Janik der Deutschen Presse-Agentur. Sehr viele Unternehmen mussten sich demnach auch mit Verfahren auseinandersetzen, bei dem bestimmte Szenarien virtuell durchgegangen werden, bevor sie in der Produktion oder der Entwicklung von Produkten in die Realit├Ąt umgesetzt werden. "Das ist quasi das industrielle Metaverse."

Unter Metaverse versteht die Branche eine Welt, in der physikalische Realit├Ąt mit erweiterter (augmented reality, AR) und virtueller Realit├Ąt (VR) in einer Cyberwelt verschmelzen. Wichtige Bestandteile in dieser Welt sind auch digitale W├Ąhrungen wie Bitcoin und Ethereum, mit denen unter anderem virtuelle Grundst├╝cke, digitale Kunst, Gegenst├Ąnde f├╝r Games oder digitale Statussymbole erworben werden k├Ânnen. Der Begriff Metaverse stammt vom amerikanischen Schriftsteller Neal Stephenson, der ihn erstmals 1992 in seinem Science-Fiction-Roman "Snow Crash" verwendete. In den USA setzt vor allem Facebook-Gr├╝nder Mark Zuckerberg auf das Metaverse und nannte deshalb den Facebook-Konzern in Meta um.

Janik betonte, in einem industriellen Metaverse k├Ânne man Dinge vollbringen, die man fr├╝her mit einem deutlich h├Âheren Aufwand physisch gemacht habe. "Man kann beispielsweise auch vorab feststellen, wie man in der Produktion bestimmte Komponenten ersetzen kann, die in diesen Zeiten nicht verf├╝gbar sind."