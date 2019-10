Offenbach am Main

Mix aus Sonne und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

25.10.2019, 07:59 Uhr | dpa

Wechselhaftes Wetter steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Wochenende bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kämpft sich ab Freitagnachmittag die Sonne durch die Wolken, bei 17 bis 19 Grad. Am Samstag ist es dann tagsüber sonnig mit Höchsttemperaturen bis zu 19 Grad, bevor es am Sonntag mit maximal 14 Grad wieder kühler und regnerisch wird. In der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen dann in den einstelligen Bereich, vereinzelt kann es Bodenfrost geben.