Buxtehude

Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

20.11.2020, 20:45 Uhr | dpa

Ein Polizeifahrzeug an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein 86 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Buxtehude (Landkreis Stade) angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, übersah eine 61-Jährige den Mann bei regennasser Fahrbahn und tief stehender Sonne und erfasste ihn mit ihrem Wagen. Nach Angaben der Polizei stand die Ampel für den Fußgänger vermutlich auf Rot. Bei dem Zusammenstoß wurde der 86-Jährige den Angaben zufolge auf Straße geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus gebracht.