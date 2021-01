Schöpstal

Müllwerker zwischen Müllauto und Bus eingeklemmt: Tot

12.01.2021, 07:19 Uhr | dpa

Ein Müllwerker ist bei einem Unfall in Kunnersdorf (Landkreis Görlitz) zwischen seinem Müllauto und einem Bus eingeklemmt worden und gestorben. Der 56-Jährige wollte einen Busfahrer vor einer Straßensperrung warnen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Um zu dem hinter seinem Wagen stehenden Bus zu laufen, stieg er aus seinem Fahrzeug. Das Müllauto rollte los und erfasste den Müllwerker. Der Mann wurde zwischen dem Führerhaus seines Fahrzeugs und dem Bus eingequetscht. Er erlag seinen Verletzungen am Montag noch vor Ort. Der 62 Jahre alte Busfahrer blieb unverletzt.