Pfarrkirchen

62-Jähriger stirbt bei Explosion: Kollege schwer verletzt

31.08.2021, 17:40 Uhr | dpa

Bei der Explosion eines Erdtanks eines Wohnhauses ist in Niederbayern ist ein 62 Jahre alter Arbeiter getötet worden. Wie die Polizei am späten Dienstagnachmittag berichtete, wurde der 19 Jahre alte Kollege des Mannes schwer verletzt. Er wurde mit Brandwunden in eine Spezialklinik geflogen. Zunächst hatte es geheißen, dass bei der Explosion zwei Menschen schwer verletzt wurden.

Die beiden Mitarbeiter eines Unternehmens hatten an dem Tank eines Wohnhauses in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) gearbeitet, als es zu einer explosionsartigen Verpuffung kam. Die Kripo soll nun die Ursache des Unglücks klären.