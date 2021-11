München

Eishockey: Sieg gegen Russland im Deutschland Cup

11.11.2021, 22:09 Uhr | dpa

Das Eishockey-Nationalteam ist mit einem Sieg in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Am Donnerstagabend bezwang die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm Russland mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). Beide Teams sind in Krefeld nicht in Bestbesetzung dabei, stattdessen testen die Trainer Spieler für Olympia im Februar und die WM im kommenden Mai.

Vor nur 1560 Zuschauern drehten Lean Bergmann von den Adler Mannheim (10. Minute), Yasin Ehliz vom EHC Red Bull München (13.), Leo Pföderl von den Eisbären Berlin (28.), Ex-NHL-Stürmer Tobias Rieder von den Växjo Lakers aus Schweden (42.) das Spiel. Maxim Groschew (8.) und Maxim Tsyplakow (9.) hatten die junge russische Auswahl früh in Führung geschossen. Maxim Sorkin (54.) schoss das späte 3:4.

Nach dem spielfreien Freitag geht es für die DEB-Auswahl am Samstag (14.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Schweiz weiter, die ihr Auftaktspiel gegen die Slowakei klar mit 1:7 verloren hatte. Die Slowaken sind am Sonntag (14.30 Uhr/Sport1 und MagentaSport) letzter deutscher Gegner. Zuletzt hatte Deutschland 2015 das traditionelle Vier-Nationen-Turnier gewonnen.