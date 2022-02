Magdeburg

Schulze dringt auf Verlängerung der Wirtschaftshilfen

09.02.2022, 06:26 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Sven Schulze dringt auf eine Verlängerung der Corona-Hilfen für Unternehmen. In Sachsen-Anhalt sei die wirtschaftliche Situation in vielen von der Pandemie betroffenen Bereichen noch immer angespannt, erklärte der CDU-Politiker. "Ich halte es daher für zielführend, die Unterstützungsmaßnahmen für diese Branchen aufrecht zu erhalten und appelliere an den Bund, die Wirtschaftshilfen zu verlängern." Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) werde nächste Woche in Sachsen-Anhalt erwartet. Dann wolle er die Gespräche über Staatshilfen vertiefen, so Schulze.

Die Ressortchefs der Länder und Habeck hatten sich am Dienstag nach einem Online-Gespräch dafür ausgesprochen, die bisher bis Ende März laufende Überbrückungshilfe IV um drei Monate zu verlängern. Das Geld kommt vom Bund - und das finale Wort der Bundesregierung steht noch aus.