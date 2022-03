Polizei kontrolliert Leinenpflicht während Lammzeit

05.03.2022, 11:46 Uhr | dpa

In der nördlichen Lüneburger Heide überwacht die Polizeiinspektion Harburg während der Lammzeit die Leinenpflicht für Hunde. Immer wieder sorgen freilaufende Vierbeiner für Panik in den Herden der Heidschnucken. "Die geraten in Panik, bekommen Stress", sagt ein Polizeisprecher. "Wir versuchen, uns zu kümmern". Derzeit würden die Frühjahrsspaziergänger von Beamten schon auf den Parkplätzen in der Heide angesprochen. "Wir wollen sie sensibilisieren", betont der Sprecher. Die Angesprochenen hätten sich zuletzt verständlich gezeigt.

Besonders gebeutelt ist Schäferin Andrea Herold aus Inzmühlen im Landkreis Harburg. Sie hat beobachtet, dass sich viele Menschen in der Pandemie Hunde angeschafft haben und diese frei herumlaufen lassen. "Schafe kennen nicht den Unterschied zwischen Wolf und Hund, das ist Stress hoch drei für sie", berichtet Herold, die deshalb in der Vergangenheit zahlreiche Totgeburten zu beklagen hatte. "Wir haben eine ganzjährige Leinenpflicht", bestätigt Marc Sander, Geschäftsführer der Naturschutzpark-Stiftung. Nur hielten sich nicht alle daran.

Viele Spaziergänger parkten ihre Autos im Naturschutzgebiet und liefen kreuz und quer mit ihren Vierbeinern. Sie habe in ihrer Herde mit 400 Heidschnucken stressbedingt große Einbußen beim Nachwuchs, sagt Schäferin Herold aus Unterfranken, die seit 22 Jahren in der Heide arbeitet. Durch die Unruhe in der Bockzeit würden weniger Heidschnucken tragen.