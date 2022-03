Esslingen am Neckar

Schneller Testzug auf Trasse Ulm-Wendlingen unterwegs

15.03.2022, 14:01 Uhr | dpa

Auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm der Bahn ist seit Dienstag ein Testzug mit bis zu 275 Stundenkilometern unterwegs. Der ICE-S löst damit einen speziellen Messzug bei den Testfahrten auf der neuen Trasse ab, wie die Deutsche Bahn am Dienstag bekanntgab. Der mehr als 400 Stundenkilometer schnell fahrende ICE wurde am Dienstag vor Fahrtbeginn in Esslingen vorgestellt. Der Zug verfügt laut Bahn über 12.800 PS und hat zwei Wagen voller Prüftechnik dabei. Bei den nun folgenden Testfahren soll das Zusammenspiel von Zug, Gleis und Oberleitung geprüft werden.

Läuft bei den Testfahrten alles nach Plan, soll zum 11. Dezember der reguläre Bahnverkehr auf der neuen Strecke zwischen Ulm und Wendlingen beginnen. Die rund 60 Kilometer lange Trasse ist Teil des Hochgeschwindigkeitsnetzes der Deutschen Bahn und des Bahnprojektes Stuttgart-Ulm. Reisende sollen dann für eine Fahrt zwischen Stuttgart und Ulm eine Viertelstunde weniger Zeit brauchen. Mit der geplanten Inbetriebnahme von Stuttgart 21 im Jahr 2025 soll die Fahrzeit insgesamt rund eine halbe Stunde kürzer sein.