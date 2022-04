Schönefeld

Neue Doppelspitze der Linken fordert mehr Miteinander

03.04.2022, 12:36 Uhr | dpa

Nach ihrer Wahl zur neuen Doppelspitze der Brandenburger Linken haben die Vorsitzenden Katharina Slanina und Sebastian Walter dazu aufgerufen, die Partei gemeinschaftlich aus der Krise zu führen. "Ich hoffe (...), dass wir jetzt gemeinsam für unsere Ziele und für unsere Ideale kämpfen, nicht gegeneinander sondern miteinander. Nur so kann das was werden", sagte Slanina.

"Wir können uns kein Gegeneinander oder ein Nebeneinander mehr leisten. Ab morgen muss die Selbstbeschäftigung beendet werden (..)", betonte Walter, der auch den Fraktionsvorsitz im Landtag innehat und erst am vergangenen Freitag seinen Hut in den Ring geworfen hatte.

Ein Parteitag in Schönefeld bei Berlin wählte am Sonntag das neue Führungsduo aus Slanina und Walter. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden Julia Wiedemann und Justin König gewählt. Wiedemann erhielt 80,3 Prozent, König kam auf 85,7 Prozent der Stimmen. Der alte und neue Landesgeschäftsführer der Partei ist Stefan Wollenberg. Die Delegierten wählten ihn mit 84,9 Prozent. Anja Mayer, die mit der Co-Vorsitzenden Slanina die Partei bislang geführt hatte, trat nicht mehr zur Wahl an. 125 Delegierte nahmen am Landesparteitag teil - davon waren 59 Prozent Frauen.

In einer Generaldebatte hatten Delegierte am Samstag den Zusammenhalt der Partei beschworen und "Grabenkämpfe" kritisiert. Die scheidende Landesvorsitzende Anja Mayer hatte zu Geschlossenheit aufgerufen. "Eine Partei, die sich streitet, wird nicht gewählt."