Troisdorf Subunternehmer: Illegale Zusteller und Sprinter ohne Profil Von dpa 05.05.2022 - 14:43 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein Beamter tr├Ągt w├Ąhrend seines Dienstes eine Schutzweste mit der R├╝ckenaufschrift "Zoll". (Quelle: Markus Scholz/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Zoll, Ordnungsamt und Polizei haben am Donnerstag bei einer Gro├čkontrolle des Online-H├Ąndlers Amazon in Troisdorf zwei illegale Besch├Ąftigte entdeckt. Ein Lieferwagen habe vollst├Ąndig abgefahrene Reifen gehabt und sei sofort aus dem Verkehr gezogen worden, sagte ein Zollsprecher nach der Kontrolle. Es gebe au├čerdem in mehreren weiteren F├Ąllen Hinweise auf Bezahlung unter Mindestlohn. Diese F├Ąlle w├╝rden weiter untersucht.

131 Fahrer seien befragt und zahlreiche Vertr├Ąge mit Amazon-Subunternehmern ├╝berpr├╝ft worden, sagte der Sprecher. Eigene Amazon-Besch├Ąftigte wurden nicht befragt, es ging nur um Zusteller bei Subunternehmerfirmen.

Gegen die beiden jungen Fahrer, die ohne Arbeitserlaubnis Pakete ausgefahren hatten, werde ermittelt; vor allem st├╝nden aber die Firmen im Mittelpunkt, die sie illegal besch├Ąftigt h├Ątten, sagte der Zollsprecher. "Das ist kein Kavaliersdelikt, die Menschen sind weder versichert noch werden sie fair bezahlt." Der Gesetzgeber sehe hier empfindliche Geldstrafe in f├╝nfstelliger H├Âhe und in Wiederholungsf├Ąllen sogar Haftstrafen vor. Amazon habe die Kontrolle sehr kooperativ begleitet, lobte der Zollsprecher.

Der Online-H├Ąndler sicherte den Beh├Ârden volle Unterst├╝tzung bei solchen Kontrollen zu. Das Unternehmen erwarte von seinen Vertragspartnern, dass sie sich an die gesetzlichen Vorgaben hielten, sagte ein Unternehmenssprecher. Das gelte insbesondere f├╝r L├Âhne, Sozialabgaben und Arbeitszeiten. Amazon hat in Deutschland eine Fahrer-Hotline in mehreren Sprachen eingerichtet, ├╝ber die Zusteller Missst├Ąnde auch anonymisiert mitteilen k├Ânnen, wie das Unternehmen mitteilte. ├ťber die Kontrolle hatte zuvor der "K├Âlner Stadt-Anzeiger" berichtet.