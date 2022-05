Mit Speeddating: Geflüchtete und Unternehmen kommen zusammen

In kurzen Zeitslots haben am Samstag in Bernburg ukrainische Fl├╝chtlinge mit potenziellen Arbeitgebern Kontakt aufgenommen. Mehr als 460 ukrainische Fl├╝chtlinge waren nach Angaben der Agentur f├╝r Arbeit Bernburg zu einem Speeddating ins Rathaus eingeladen worden. "Viele von ihnen m├Âchten am liebsten sofort anfangen zu arbeiten", hatte eine Sprecherin vorab gesagt.